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Татар-информ

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Сенат США поддержал закон Грэма* об ужесточении санкций против России

Сенат США поддержал закон Грэма* об ужесточении санкций против России

Капитолий в Вашингтоне Фото: Wikipedia.org Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект об ужесточении рестрикций против России и Ирана, одним из инициаторов которого был ныне покойный американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (сам политик именовал его биллем «о санкциях из ада»).

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