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ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику клуба «Славен Белупо» Главчичу

ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику клуба «Славен Белупо» Главчичу

По словам хавбека, греческий ПАОК и московский ЦСКА следили за его игрой в прошлом сезоне. «Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу максимально выкладываться на поле, а все остальное откладывать в сторону», — рассказал полузащитник.

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