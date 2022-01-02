ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику клуба «Славен Белупо» Главчичу

По словам хавбека, греческий ПАОК и московский ЦСКА следили за его игрой в прошлом сезоне. «Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу максимально выкладываться на поле, а все остальное откладывать в сторону», — рассказал полузащитник.
По словам хавбека, греческий ПАОК и московский ЦСКА следили за его игрой в прошлом сезоне. «Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу максимально выкладываться на поле, а все остальное откладывать в сторону», — рассказал полузащитник.
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