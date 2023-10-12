Для начинающих волонтёров из Свиблова проведут новый курс «Включайся!»

В Москве начинается новый сезон программ развития компетенций в сфере волонтерства. В ближайшее время все желающие жители района Свиблово смогут бесплатно пройти тренинг для опытных городских помощников «Управляй», интенсив для тренеров неформального образования «Обучай», а также курс для новичков «Включайся!».