«Моя позиция абсолютно ясна, и я ее несу всему миру»: Бьянка ответила на призывы признать ее иноагентом

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, прокомментировала призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина признать ее иностранным агентом из-за выступления на немецком фестивале Glamotion.
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