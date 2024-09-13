Политика как он...
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Политика как она есть

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«Моя позиция абсолютно ясна, и я ее несу всему миру»: Бьянка ответила на призывы признать ее иноагентом

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, прокомментировала призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина признать ее иностранным агентом из-за выступления на немецком фестивале Glamotion.

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