«Моя позиция абсолютно ясна, и я ее несу всему миру»: Бьянка ответила на призывы признать ее иноагентом

Политика как она есть

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, прокомментировала призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина признать ее иностранным агентом из-за выступления на немецком фестивале Glamotion.