Москва не будет терпеть враждебные акции Токио

Представленный японскими властями чуть ли не как дипломатический скандал временный запрет Москвы на проход иностранных кораблей и других судов вблизи российских южных Курильских островов получил свое объяснение как законная, предусмотренная международным правом мера безопасности на кратковременный период проведения в этом районе военных тренировочных стрельб.