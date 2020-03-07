Результаты матчей Евро-2020, 03.07.2021

Чехия – Дания 1:2 (0:2, 1:0) Дата проведения 03 июля, 19:00, «Олимпийский стадион», Баку. Судья – Бьорн Куйперс Голы: 0:1 – 5’ Дилэйни , 0:2 – 42’ Дольберг, 1:2 – 49’ Шик.
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