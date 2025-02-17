Детские кресла предлагают размещать в 50% такси

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать 50 процентов таксистов иметь детские кресла, а также ввести ограничения на увеличение тарифа, если у водителя есть такая опция.
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