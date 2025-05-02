Раскрыта причина агрессивности глиобластомы: открытие ученых из Университета Оклахомы

В исследовании, опубликованном в среду в Proceedings of the National Academy of Science, ученые из Университета Оклахомы подробно описали свои открытия о том, почему глиобластома — одна из самых агрессивных опухолей головного мозга — так опасна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии