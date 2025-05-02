Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Раскрыта причина агрессивности глиобластомы: открытие ученых из Университета Оклахомы

В исследовании, опубликованном в среду в Proceedings of the National Academy of Science, ученые из Университета Оклахомы подробно описали свои открытия о том, почему глиобластома — одна из самых агрессивных опухолей головного мозга — так опасна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх