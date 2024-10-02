О боги, сегодня уже опять среда. КАК так быстро проносятся дни, недели и – о ужас! – года. Кстати, есть мнение, что чем насыщеннее день, чем больше в него впихнуто событий, тем он дольше.
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О боги, сегодня уже опять среда. КАК так быстро проносятся дни, недели и – о ужас! – года. Кстати, есть мнение, что чем насыщеннее день, чем больше в него впихнуто событий, тем он дольше.