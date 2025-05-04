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Дмитриев: против Маска ведут кампанию по дезинформации

Дмитриев: против Маска ведут кампанию по дезинформации

Против Илона Маска проводится «хорошо скоординированная» кампания по дезинформации, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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