Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались на саммите ШОС в Бишкеке

В Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президенты России, Китая и премьер-министр Индии — Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди — кратко пообщались «на ногах» перед началом официального заседания совета глав государств.
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