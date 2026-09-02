В Родниках полицейские установили причастность местного жителя к кражам товаров из сетевых магазинов

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Родниковский» раскрыли факты хищения продовольственных товаров из двух торговых точек, расположенных на территории города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НН В ходе спецоперац...
- Началось голосова...
- Аграриям региона ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым