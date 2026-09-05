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ИА Регнум

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Количество погибших при наводнении в Непале увеличилось до 1344

Количество погибших при наводнении в Непале увеличилось до 1344

Количество погибших в результате наводнения в Непале достигло 1344. Об этом 5 сентября сообщила непальская полиция.

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