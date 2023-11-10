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В США провели первую в мире операцию по пересадке целого глаза

В США провели первую в мире операцию по пересадке целого глаза

Хирурги из Нью-Йорка провели уникальную операцию по пересадке всего глаза. Несмотря на то, что на данный момент вернуть зрение пациенту не удалось, само хирургическое вмешательство в среде ученых названо прорывом.

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