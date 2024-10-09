В Грузии заявили, что приостановка финансирования со стороны ЕС не повлияет на развитие страны

Грузия не намерена отказываться от реализации своих проектов из-за того, что Евросоюз приостановит выделение средств, заявил первый заместитель председателя правительства республики, глава министерства экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
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