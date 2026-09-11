Кузнецова: льготные поездки на такси для многодетных нужно распространить по всей стране

Заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») считает, что льготные поездки на такси для многодетных нужно распространить по всей стране после завершения тестирования механизма в нескольких городах.
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