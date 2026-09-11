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ДумаТВ

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Кузнецова: льготные поездки на такси для многодетных нужно распространить по всей стране

Кузнецова: льготные поездки на такси для многодетных нужно распространить по всей стране

Заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») считает, что льготные поездки на такси для многодетных нужно распространить по всей стране после завершения тестирования механизма в нескольких городах.

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