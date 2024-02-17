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Резонансные инциденты с приезжими в последние месяцы поставили неудобные вопросы перед правоохранительными органами

Резонансные инциденты с приезжими в последние месяцы поставили неудобные вопросы перед правоохранительными органами

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ДИАСПОРА "ДЯДИ ТУРАЛА": КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА РОССИИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БАКУ 1990-Х Резонансные инциденты с приезжими в последние месяцы поставили неудобные вопросы перед правоохранительными органами и сделали очевидной реальную сущность национальных объединений, называемых диаспорами.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
всех понаехов по своим свободным странам!
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9 час.
Денис Зарюгин
Во всех нормальных странах мигранты работают по рабочей визе вахтовым методом и без семей, а главное, никакому даже самому идиотскому чиновнику в например в Саудовской Аравии, Бахрейне, или Омане даже в голову не придёт раздавать им гражданство, а в России им продают российское гражданство по дешёвке, за небольшую взяточку, а после получения гражданства они и начинают беспредел в отношении местного населения т.к. хотят жить здесь по законам шариата, а по этим законам русские для них неверные, которых нужно уничтожать, а всякие муфтии поддерживают их в этом. А осуществляет этот коррупционный бизнес по продаже российского гражданства ФМС, а крышует его МВД, т.е. Колокольцев, а передал этот коррупционный бизнес в МВД сам Гарант (Указ Президента РФ от 05.04.2016 №156), после чего и начался массовый завоз в Россию мигрантов из Средней Азии и Закавказья.
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5 час.

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