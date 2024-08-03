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22 человека пострадали из-за взрыва баллона в паддоке «Нюрбургринга»

Взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в паддоке автодрома «Нюрбургринг». Инцидент случился вечером в пятницу, 2 августа, во время предварительных заездов Nurburgring Langstrecken-Serie – кузовного чемпионата по гонкам на выносливость.

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