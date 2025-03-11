🛍 Керчанка украла на маркетплейсе вещи на 100 тысяч рублей Как рассказали в прокуратуре Крыма, женщина три раза заказывала разные товары и на пункте выдачи подменяла их личными вещами.
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🛍 Керчанка украла на маркетплейсе вещи на 100 тысяч рублей Как рассказали в прокуратуре Крыма, женщина три раза заказывала разные товары и на пункте выдачи подменяла их личными вещами.