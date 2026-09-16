Чтобы бензин дешевел - надо меньше ездить

Американцам следует меньше ездить на автомобилях, если они хотят, чтобы цены на бензин снизились (с) министр энергетики США Крис РайтПредставляю, какой бы разрыв пятых точек бы у нас, если бы кто-то из правительства у нас так набросил.
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Приятно знать, что не только у нас во власти есть много, как бы помягче выразиться, не достаточно умных людей.
Это разве у них на заправках нет бензина, е мое?🤔
Нефтекомпы в амер. похоронили общ. транспорт сто лет назад, пешком теперь..