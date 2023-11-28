Жителей 15 регионов России предупредили об угрозе шторма

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил жителей 15 регионов страны о возможном нарушении транспортного сообщения и энергоснабжения в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.