Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Жителей 15 регионов России предупредили об угрозе шторма

Жителей 15 регионов России предупредили об угрозе шторма

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил жителей 15 регионов страны о возможном нарушении транспортного сообщения и энергоснабжения в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.

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