Изощренные шпионские гаджеты времен холодной войны

В детстве родители учили каждого, что подсматривать и подслушивать — нехорошо. Здорово, что лучшие умы спецслужб времен холодной войны не стали воспринимать родительские советы буквально, иначе мир не увидел бы столь хитроумные приборы для слежки.
В детстве родители учили каждого, что подсматривать и подслушивать — нехорошо. Здорово, что лучшие умы спецслужб времен холодной войны не стали воспринимать родительские советы буквально, иначе мир не увидел бы столь хитроумные приборы для слежки.
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