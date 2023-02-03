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Изощренные шпионские гаджеты времен холодной войны

Изощренные шпионские гаджеты времен холодной войны

В детстве родители учили каждого, что подсматривать и подслушивать — нехорошо. Здорово, что лучшие умы спецслужб времен холодной войны не стали воспринимать родительские советы буквально, иначе мир не увидел бы столь хитроумные приборы для слежки.

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