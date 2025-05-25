За прошедшую неделю русские военные взяли под контроль Марьино и Локню в Сумской области.Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщил, что после освобождения Курской области от украинских подразделений русские вооруженные силы приступили к созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России.