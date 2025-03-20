Трамп решил закрыть Министерство образования США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования. Окончательно закрыть ведомство может только Конгресс, одобрив соотвествующий законопроект, в пятницу, 21 марта, ТАСС.
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