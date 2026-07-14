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А у нас сосед соседа: гонконгский суперхит «Живая ярость» ворвался в российский прокат

А у нас сосед соседа: гонконгский суперхит «Живая ярость» ворвался в российский прокат

Главный экшен сезона, гонконгский боевик «Живая ярость» стал хитом ещё на МКФ в Торонто. Кинокритик Сергей Сычёв к выходу «Живой ярости» в российский прокат объясняет, почему все в таком восторге и заслуженно ли.

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