А у нас сосед соседа: гонконгский суперхит «Живая ярость» ворвался в российский прокат

Главный экшен сезона, гонконгский боевик «Живая ярость» стал хитом ещё на МКФ в Торонто. Кинокритик Сергей Сычёв к выходу «Живой ярости» в российский прокат объясняет, почему все в таком восторге и заслуженно ли.
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