Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пара слов о забытом Сатановском

Пара слов о забытом Сатановском

Вспомнил вдруг о Евгении Сатановском (к слову пришлось в разговоре), полистал его некогда бойкий телеграм-канал Армагеддоныч.

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Комментарии
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Владимир Байков
Всегда хотелось пригласить переводчика,когда он нёс очередную мутотень.
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2 час.
Валерий Каулин
А фильтровать не пробовали? Чужое мнение, даже если оно не совпадает с Вашим, нужно уметь слушать. Иногда помогает сосредоточить взгляд на новом объекте.
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1 час.
Волков Владимир
Разочаровал. Хотя от еврея ждать порядочности неблагодарное дело. Ведь больше всех льют грязи на Россию именно евреи. Они наше самое большое зло.Конечно не все, го большая часть.
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36 мин.

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