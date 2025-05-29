"Способ стабилизировать фронт": Эксперт нашёл минус в "дроновой" тактике ВСУ

Эксперт Дмитрий Корнев нашёл минус в тактике ВСУ с дронами. Он заявил, что использование беспилотников для украинской армии – единственный "способ стабилизировать фронт", однако люди, которых остро не хватает армии Киева, всё равно нужны для некоторых целей.