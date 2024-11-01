Алаудинов рассказал о преступниках, выдающих себя за бойцов «Ахмата»

На фронте появились преступники, выдающие себя за бойцов спецназа «Ахмат». Об этом 1 ноября рассказал в соцсетях командир отряда, замначальника главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.
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