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Иркутск Сегодня

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Повар из Иркутска Лаша Габелаиа участвует в новом сезоне шоу «Молодые ножи»

В новом, третьем сезоне популярного кулинарного шоу “Молодые ножи” (16+), транслируемого на телеканале “Пятница”, блеснет своим мастерством молодой и талантливый повар из Иркутска – 22-летний Лаша Габелаиа.

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