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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о Японии: «Я могу пойти в магазин, и мне говорят: «Вы Медо-тян?», «Это Сейлор Мун?» Конечно, приятно, когда так принимают, несмотря ни на что»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что ее до сих пор узнают в Японии. Медведева прилетела в Йокогаму для участия в концерте Young star Ballet Gala в качестве ведущей.

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