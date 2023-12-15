Тероборона помогла раскольникам захватить храм УПЦ в селе под Киевом Евгения КомароваСогласно имеющимся данным, 11 декабря раскольники или представители Православной церкви Украины (ПЦУ), в селе под Киевом осуществили захват храма Параскевы Пятницы.
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