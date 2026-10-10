С начала года в Рязани выписали 29 штрафов за незаконные земляные работы

Общая сумма штрафов за проведение работ на территории общего пользования без соответствующего разрешения составила 507 тысяч рублей.
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