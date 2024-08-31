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F-16 "УЖЕ МИНУС ДВА"? БЛОГЕР УКАЗАЛ НА "ИНТЕРЕСНЫЙ НЕКРОЛОГ", СЛИТЫЙ УКРАИНСКИМИ СМИ

F-16 "УЖЕ МИНУС ДВА"? БЛОГЕР УКАЗАЛ НА "ИНТЕРЕСНЫЙ НЕКРОЛОГ", СЛИТЫЙ УКРАИНСКИМИ СМИ

Блогер поместил "интересный некролог", слитый украинскими СМИ. Выяснилось, что ликвидированный ранее украинский пилот МиГ-29 Александр Мигуля вполне мог оказаться за штурвалом новоприбывших F-16: "Уже минус два".

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