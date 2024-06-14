Российские войска продвинулись южнее Новоалександровки, что позволяет взять под огневой контроль транспортный узел в н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российские войска продвинулись южнее Новоалександровки, что позволяет взять под огневой контроль транспортный узел в н.
Свежие комментарии