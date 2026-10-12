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Catherine Zeta-Jones: 'Kill Jackie' heroine is 'polar opposite' of Morticia

Catherine Zeta-Jones wanted to star in "Kill Jackie" because the character is completely different from her "Wednesday" matriarch Morticia Addams.

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