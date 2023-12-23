ИРТП: оплата рублями в Италии несанкционных товаров заработает в феврале

Глава Итало-российской торговой палата (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил РИА Новости, что к 14 февраля 2024 года ИРТП намерена запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию.
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