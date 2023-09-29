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Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» в матче КХЛ с «Металлургом»

Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» в матче КХЛ с «Металлургом»

Уфимский клуб уступил сопернику со счётом 0:1.Уфимский клуб уступил сопернику со счётом 0:1.Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение команды от «Металлурга» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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