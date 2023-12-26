Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Разогнать всех ТВ-начальников потребовали в Общественной Палате Вообще-то Первый зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло потребовал это действо - по поводу наших телевизионных начальников - совершенно по конкретному поводу.

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Комментарии
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Виктор Прощенко
Гнать всю эту шоблу ёблу не только из ЦТВ но и из страны на х.... И тех кто их покрывает Эрнста и ему подобных
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1 час.
Виктор Прощенко
Всё зависит от таких как Эрнст а он на их стороне только похитрей Гнать его сраной метлой пусть освобождает место нормальным преданным России патриотам а не этим пидорасам
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58 мин.
Виктор Прощенко
Песков хмырь ещё тот
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57 мин.

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