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Standard Chartered открывает доступ к торговле BTC и ETH для профессиональных инвесторов в ОАЭ

Standard Chartered открывает доступ к торговле BTC и ETH для профессиональных инвесторов в ОАЭ

Standard Chartered предоставил возможность торговли BTC и ETH состоятельным клиентам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), имеющим статус профессиональных инвесторов.

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