SUSANIN
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SUSANIN

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До завершения голосования за проекты благоустройства в Удмуртии остался месяц

До завершения голосования за проекты благоустройства в Удмуртии остался месяц

Ижевск. Удмуртия. Месяц остаётся до завершения голосования за проекты, которые благоустроят в 2025 году в Удмуртии в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

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