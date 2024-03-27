До завершения голосования за проекты благоустройства в Удмуртии остался месяц

Ижевск. Удмуртия. Месяц остаётся до завершения голосования за проекты, которые благоустроят в 2025 году в Удмуртии в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
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