Губерниев заявил, что слова Родченкова могут осложнить возвращение России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут осложнить возвращение российских биатлонистов на международные соревнования.
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