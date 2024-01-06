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Губерниев заявил, что слова Родченкова могут осложнить возвращение России

Губерниев заявил, что слова Родченкова могут осложнить возвращение России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут осложнить возвращение российских биатлонистов на международные соревнования.

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Комментарии
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Р
Рекрут
кто такой губерниев, и кто слушает его слова? То что он из плеяды покинувших Россию &quot;интиликтуалов&quot;-это несомненно.. Я все думаю, когда же он дристанет на запад с криком его преследуют.
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