«Ни ухудшения, ни улучшений»: Почему врачи просят не верить слухам Состояние режиссёра Тиграна Кеосаяна остаётся стабильно тяжёлым спустя…Сообщение Тигран Кеосаян: Четыре месяца в коме и тишина прогнозов появились сначала на Ежедневные новости.