«Ни ухудшения, ни улучшений»: Почему врачи просят не верить слухам Состояние режиссёра Тиграна Кеосаяна остаётся стабильно тяжёлым спустя…Сообщение Тигран Кеосаян: Четыре месяца в коме и тишина прогнозов появились сначала на Ежедневные новости.
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