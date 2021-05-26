Захарова «поставила в тупик» украинского журналиста. Все решил один вопрос

Украинские СМИ не отличаются адекватностью и иногда делают заявления, граничащие с абсурдом. Вести диалог с украинскими журналистами довольно сложно, потому что они не замечают очевидных фактов, а придерживаются только своего субъективного мнения.
Украинские СМИ не отличаются адекватностью и иногда делают заявления, граничащие с абсурдом. Вести диалог с украинскими журналистами довольно сложно, потому что они не замечают очевидных фактов, а придерживаются только своего субъективного мнения.
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