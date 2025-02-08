Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что его переход из комитета по обороне в комитет по региональной политике продиктован работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах.
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