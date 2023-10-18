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Спор о новых купюрах и курс валют на 18 октября 2023 года

Спор о новых купюрах и курс валют на 18 октября 2023 года

Спор о новых купюрах и курс валют на 18 октября 2023 года Евгения КомароваУкрепившись после мер правительства по вливанию валютной выручки на рынок, рубль 18 октября опять демонстрирует склонность к ослаблению, согласно курсам Банка России.

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