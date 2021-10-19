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Процессы и оборудование на нефтеперерабатывающих заводах

Процессы и оборудование на нефтеперерабатывающих заводах

При изготовлении нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах используются следующие процессы и оборудование: • химические процессы, которые протекают в реакторах; • тепловые, например, нагревание, охлаждение, конденсация и выпаривание, происходящие в трубчатых печах и теплообменниках; Кроме того сотрудникам необходимо проходить повышение квалификации, поскольку есть особые  требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Пройти повышение квалификации ваши сотрудники смогут на одном из крупнейших учебных центров по СПБ для моряков и специалистов рабочих професий.

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