Процессы и оборудование на нефтеперерабатывающих заводах

При изготовлении нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах используются следующие процессы и оборудование: • химические процессы, которые протекают в реакторах; • тепловые, например, нагревание, охлаждение, конденсация и выпаривание, происходящие в трубчатых печах и теплообменниках; Кроме того сотрудникам необходимо проходить повышение квалификации, поскольку есть особые требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Пройти повышение квалификации ваши сотрудники смогут на одном из крупнейших учебных центров по СПБ для моряков и специалистов рабочих професий.