Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 628 подписчиков

В Иркутской области 15-летний наркоман ножом убил 12-летнюю девочку

В Иркутской области 15-летний наркоман ножом убил 12-летнюю девочку

В Иркутской области прокуратура начала проверку после гибели 12-летней девочки.В прокуратуре региона сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней в селе Тарнополь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх