В чем виноват Горбачёв?

Сергей Николаевич

Что за бред автор накарябал, после ВОВ страна с неэффективной экономикой поднялась буквально за считанные годы, за то начиная с правления Хрущева и заканчивая перестройкой Горбачевым страна померла. Вывод напрашивается такой, что пахать нужно было, а не языками на собраниях молоть.