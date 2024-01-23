Горбачёв виноват. Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Начать нужно с того, что любой руководитель, который взялся за управление как отдельным предприятием, так и регионом или целым государством должен нести ответственность за результаты своей деятельности.
В чем виноват Горбачёв?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Николаевич
Что за бред автор накарябал, после ВОВ страна с неэффективной экономикой поднялась буквально за считанные годы, за то начиная с правления Хрущева и заканчивая перестройкой Горбачевым страна померла. Вывод напрашивается такой, что пахать нужно было, а не языками на собраниях молоть.
Ответить
10 час.
Виталий Кирпиченко
Надо бы ещё похвалить Ельцина и Ельцин-Центр. Или это в следующий раз?
Ответить
9 час.
JS
Johann Spies
Вы глубоко ошиблись, мы в отличии от шелкоперов- работали, чтобы прокормить семьи….
Ответить
8 час.
Свежие комментарии