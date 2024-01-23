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Хакнем

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В чем виноват Горбачёв?

В чем виноват Горбачёв?

Горбачёв виноват. Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Начать нужно с того, что любой руководитель, который взялся за управление как отдельным предприятием, так и регионом или целым государством должен нести ответственность за результаты своей деятельности.

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Комментарии
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Сергей Николаевич
Что за бред автор накарябал, после ВОВ страна с неэффективной экономикой поднялась буквально за считанные годы, за то начиная с правления Хрущева и заканчивая перестройкой Горбачевым страна померла. Вывод напрашивается такой, что пахать нужно было, а не языками на собраниях молоть.
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