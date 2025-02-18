FIS не учитывает выступление Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщили, что не учитывают выступление олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке в Италии при рассмотрении вопроса о возвращении российских спортсменов.
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