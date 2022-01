Уменьшение объема мозга и риск развития деменции могут стать последствиями употребления более шести чашек кофе в день, рассказала британский сертифицированный диетолог и знаменитый шеф-повар Серена Пун порталу Eat This, Not That! "Одно исследование показало, что обильное потребление кофе, более шести чашек в день, было связано с уменьшением объема мозга и повышенным риском развития деменции.